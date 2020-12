Tutti negativi i senzatetto ospitati per la quarantena all'hotel Excelsior di Latina scalo e anche noto come hotel Covid. La ventina di "ex pazienti", dunque, potranno tornare presto al dormitorio di via XXIV Maggio grazie ai tamponi "lampo" a cui sono stati sottoposti nelle ultime ore dopo che erano di fatto sparite le provette del precedente test molecolare di controllo nonostante l'avvenuta consegna all'ospedale Goretti di Latina. Sia la Asl che l'amministrazione comunale, dunque, non hanno perso tempo a far ripetere la procedura e a verificare che tutto filasse liscio, anche grazie al supporto della Polizia locale che ha "scortato" le provette a destinazione.