Incidente stradale stamattina all'incrocio tra via Polusca e via Isonzo, dove sono stati necessari i soccorsi per una donna di 50 anni, trasportata in codice rosso presso il pronto soccorso del vicino ospedale Santa Maria Goretti comunque in condizioni non gravi. In circostanze al vaglio della Polizia Locale, intervenuta per i rilievi e la gestione del traffico, la Toyota Aygo guidata dalla donna, che attraversava l'incrocio da via Polusca verso via Tucci, ha urtato contro la fiancata di una Renault Modus che invece proveniva dalla sua destra e percorreva via Isonzo verso il centro. A causa dell'impatto, la seconda auto è finita contro l'angolo opposto della strada, abbattendo la balaustra sul marciapiede prima di finire contro il muro di cinta del condominio. Al volante della Modus c'era un uomo di 78 anni che non ha richiesto il trasporto in ospedale. Stando ai primi accertamenti, l'utilitaria avrebbe attraversato l'incrocio col semaforo rosso.