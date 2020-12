Il Comune di Latina dovrà pagare un milione di euro all'Atral. E' questo quando deciso dal Tribunale Civile monocratico di Latina, nella persona della dott.ssa Concetta Serino, per quanto riguarda il contenzioso tra l'Azienda Trasporti Autolinee Laziali per vecchi canoni concessori non pagati dall'amministrazione comunale. Nello specifico si tratta delle somme dovute riguardo all'anno 2012 e del 2015, quado il Comune di Latina ha contestato, in sostanza, anche se con dedizioni generiche e non chiare (scrive il Tribunale), la metodologia di

ricalcolo del corrispettivo chilometrico e dell'aggio comunale sui titoli di viaggio.

Le somme da erogare sono rispettivamente € 435.822,83 per il 2012 e € 616.689,93 per quanto riguarda il 2015. Respinta anche la richiesta di riconvenzione del Comune. Ora si attende la contromossa dell'amministrazione che quasi certamente ricorrerà in appello.