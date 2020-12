Vede sparire i suoi gioielli in oro, del valore di circa 3.000 euro, e denuncia il fatto ai carabinieri. Ma a prenderli non è stato un ignoto che si è introdotto in casa, bensì il nipote diciottenne che vive con lui.

I fatti sono avvenuti a Castelforte. Ieri, i carabinieri della locale Stazione, unitamente ai militari della stazione di Santi Cosma e Damiano, a conclusione di specifica attività d'indagine, hanno denunciato in stato di libertà il18enne domiciliato, che ha confessato di essersi impossessato di alcuni gioielli in oro di proprietà del proprio nonno convivente. I monili sono stati recuperati e restituiti al proprietario.