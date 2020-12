Questa volta il torrente Pontone è esondato, tornando a fare paura. Situazione difficile, a causa delle abbondanti precipitazioni che dalle prime ore dell'alba hanno creato una vera e propria emergenza. il torrente Pontone - che nasce ad Itri ma proprio a Canzatora segna il confine tra Gaeta e Formia - è straripato allagando la strada, i terreni intorno e raggiungendo diverse case.

Sul posto la Protezione Civile "Fenice" di Gaeta, i Vigili del Fuoco ed i Vigili Urbani. Dalle prime notizie sembra che, in attesa dei soccorsi, una persona anziana sia stata messa in salvo dai vicini. Sul posto è arrivato anche il Sindaco Mitrano. Una problematica, quella del torrente Pontone, che si trascina da anni e non è mai stata risolta. Nel 2012 a seguito di eccezionali precipitazioni atmosferiche, una donna perse la vita, travolta dall'enorme quantità d'acqua che inondò l'intera valle di Vendicio, tra i Comuni di Gaeta e Formia."