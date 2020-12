Scatta l'allerta meteo in provincia di Latina: l'intero territorio, domani, sarà da bollino rosso. A renderlo noto è il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Lazio, che dirama il livello massimo di allerta in merito alle criticità idrauliche - quello rosso per l'appunto - per la giornata di domani in provincia di Latina.

Massima attenzione, dunque, da parte della Protezione Civile alle piene fluviali dei corsi d'acqua maggiori e alle possibili esondazioni, così anche agli argini e ai ponti.