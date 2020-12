Dopo ore di disagi, rallentamenti, soprattutto in direzione della capitale, il traffico sulla via Pontina sta tornando lentamente a scorrere. Nel pomeriggio infatti, il conducente di un camion ha perso il controllo finendo a cavallo del guard rail e distruggendone decine e decine di metri. Per recuperare il mezzo - il conducente è uscito illeso dalla cabina - e soprattutto per permettere l'immediato intervento degli operai di Anas per la sostituzione delle barriere, gli agenti della Polizia stradale del distaccamento di Aprilia, diretto dal comandante Massimiliano Corradini, hanno dovuto deviare il traffico. Non solo, gli agenti hanno dovuto anche occuparsi del traffico sulla corsia opposta dove, curiosi e sciocchi, hanno causato altrettanti rallentamenti e code pericolose. Solo in serata, in questi minuti, la situazione sta lentamente tornando alla normalità. Un altro pomeriggio di passione per gli utenti della Pontina.