A presidiare la zona interessata i Vigili Urbani e la protezione civile "Fenice" di Gaeta e Ver Sud Pontino nelle aree di competenza. Intanto sono state evacuate tutte le abitazioni ,per un totale di circa cinquanta famiglie, dopo le ordinanze emanate nella serata di ieri dai sindaci di Gaeta e Formia.

Al momento sotto controllo il Rio d' Itri o torrente Pontone. Quindi nessuna esondazione nonostante le forti piogge anche se il grosso della perturbazione è previsto per le prossime ore. Dopo gli allagamenti dei giorni scorsi il torrente Pontone è sorvegliato speciale in questa giornata di allerta meteo nella provincia di Latina. Le forti piogge hanno fatto scattare l'allarme rosso.

