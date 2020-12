Grave incidente stamattina in strada Tor Tre Ponti, alle porte di Latina, dove un giovane della zona ha perso il controllo della propria automobile che si è ribaltata a bordo strada. L'impatto è stato violentissimo perché, dopo essere uscita dalla carreggiata, la Citroen C1 guidata dal ventenne è finita contro un palo della rete di distribuzione dell'energia elettrica: dopo averlo abbattuto, l'utilitaria si è ribaltata finendo sottosopra.

Per il ragazzo è stato necessario l'intervento dei soccorritori di un'ambulanza del servizio 118 che lo ha trasportato d'urgenza presso il pronto soccorso dell'ospedale, in condizioni non preoccupanti. Per i rilievi e gli accertamenti del caso è intervenuta la Polizia Locale di Latina.