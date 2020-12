A causa delle piogge è esondato il Fiume Amaseno all'altezza del confine tra Prossedi e Amaseno. Le protezioni civili dei due comuni sono state allertate. L'acqua fuoriuscita dal corso del fiume, ingrossato dalle piogge ininterrotte delle ultime ore, ha invaso i terreni circostanti. A rischio allagamento il tracciato della SP Guglietta Vallefratta che per il momento resta aperta. Impressionante il panorama dal Belvedere di Maenza da cui, guardando a valle sotto Pisterzo, si vede uno specchio d'acqua di dimensioni considerevoli.

Il sindaco di Roccasecca dei Volsci Barbara Petroni, su Facebook, ha invitato la cittadinanza alla massima prudenza. "Prestare attenzione lungo la strada provinciale altezza Casini per esondazione Fiume Amaseno. Ho informato la Provincia ed allertato la Protezione Civile. Invito i cittadini a non percorrere la stessa per evitare disagi".