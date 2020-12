Un furto è stato messo a segno ieri mattina in un negozio in centro a Latina nella zona di via Adua, a poca distanza dalla circonvallazione. In base ai primi accertamenti alcune donne a quanto pare di etnia rom, hanno portato via dall'attività commerciale dei giubbotti e subito dopo sono scappate. Non è escluso che abbiano anche spintonato un dipendente dell'attività commerciale durante la fuga.

Subito è scattato l'allarme alla sala operativa della Questura e sul luogo della segnalazione sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante che hanno ascoltato anche diverse persone per cercare di raccogliere più elementi possibili e risalire alle autrici del furto. La precisa stima del colpo è ancora in fase di quantificazione.

Non si esclude anche la firma di qualche specialista in particolare per le modalità con cui il colpo è stato messo a segno. Al vaglio degli investigatori ci sono anche le telecamere che si trovano nella zona. Rispetto al passato i furti negli esercizi commerciali a Latina sono sensibilmente diminuiti grazie all'attività di controllo del territorio delle forze dell'ordine e di un costante monitoraggio da parte di polizia e carabinieri.