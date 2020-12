A carico del titolare della palestra è scattata la sanzione amministrativa e la chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni per il mancato rispetto delle norme anti Covid-19.

Continuava ad essere regolarmente aperta nonostante le regole dettate dal Dpcm per contrastare l'emergenza coronavirus. Il blitz della polizia locale di Itri, coordinata dal Comandante Pasquale Pugliese, è avvenuto all'interno della palestra "T.G" dove erano presenti, alle ore 18, un personal trainer che si stava allenando insieme a tre persone nonostante il divieto di esercizio dell'attività. Il Comandante Pugliese racconta: "Al momento del controllo la palestra sembrava apparentemente chiusa. Dall'esterno si sentiva musica ed alcune persone dialogare tra loro. Unitamente ai Carabinieri abbiamo bussato alla serranda e intimato l'immediata apertura trovandoci dinanzi al titolare della palestra ed altre tre persone che si allenavano con i relativi attrezzi ginnici. Il titolare, imbarazzato per l'accaduto ha tentato di giustificarsi nonostante l'evidenza".

