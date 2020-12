Sono 130 i nuovi positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore. Lo ha detto il direttore generale della Asl Giorgio Casati nel corso di una conferenza stampa. "La situazione generale dei contagi rimane difficile ma si sta lentamente ridimensionando. Attualmente abbiamo 210 ricoverati all'ospedale Goretti ma per fortuna si sta abbassando la pressione sul pronto soccorso" ha aggiunto il manager Asl che poi ha fatto il punto sulla campagna vaccinale anti Covid in arrivo.

"La Asl di Latina sta già acquisendo ultracongelatori per lo stoccaggio del vaccino Covid prodotto da Pfizer. Le prime dosi saranno somministrate al personale sanitario e socio sanitario in strutture Rsa e case di riposo per poi interessare, in fasi successive, la vaccinazione di massa, per la quale bisognerà capire con quale vaccino".