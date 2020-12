I carabinieri di Aprilia hanno tratto in arresto S.M., 24enne della provincia di Roma ritenuto esponente del clan Gallace, una delle ndrine di Guardavvalle, in provincia di Catanzaro, che si à radicata nei comuni di Anzio e Nettuno. L'uomo è responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione illegale di armi. Ieri il 24enne è stato fermato e arrestato in flagranza di reato a Lavinio, al culmine di un appostamento e pedinamento dei carabinieri. I militari hanno imposto l'alt alla sua Jaguarma poi si sono visti costretti a bloccare il tentativo di fuga. Nel corso della perquisizione personale, veicolare e domiciliare sono stati rinvenuti un totale di 3 kg di hashish, suddiviso in più dosi, oltre a 510,00 euro in contanti, due sfollagente in ferro retraibili, una pistola semiautomatica con matricola "punzonata e resa illeggibile" cal. 9x21 con relativo munizionamento (15 cartucce stesso calibro), il tutto posto sotto sequestro unitamente alla suddetta autovettura a lui intestata. L'arrestato, dopo le formalità di rito, sarà associato presso la casa circondariale di Latina. L'operazione rientra nel giro di una più ampia strategia di controllo coordinato del territorio, fortemente voluta dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Latina, Colonnello Lorenzo D'Aloia.