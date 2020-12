Sono 130, come già annunciato questa mattina dal diggì della Asl Casati e confermato con il bollettino giornaliero, i nuovi positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore in provincia di Latina. Nello specifico si registrano i contagi nei comuni di: di Aprilia (14), di Castelforte (1), di Cisterna di Latina (3), di Cori (1), Fondi (7), di Formia (23), di Gaeta (3), di Latina (36), di Lenola (1), di Minturno (4), di Norma (2), di Pontinia (1), di Ponza (1), di Roccagorga (3), di Sabaudia (7), di Santi Cosma e Damiano (1), di Sermoneta (1), di Sezze (3), di Sonnino (7), di Sperlonga (1), di Spigno Saturnia (1) e di Terracina (9). Non si registrano nuovi decessi, così come era accaduto nella giornata di lunedì. Per risalire ad un'altra giornata senza decessi, bisogna tornare al 29 novembre. Continua l'appiattimento delle curva epidemiologica, con i casi che restano costantemente sotto i duecento. Buone notizie anche sul fronte dei guariti che toccano quasi i 4000 totali. Sotto stretta osservazione resta il capoluogo e la città di Formia dove si era evidenziata l'emergenza all'interno dell'ospedale Dono Svirzzero.