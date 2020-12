Resta in carcere l'autore della rapina messa a segno al supermercato Eurospin di Latina Scalo. E' quello che ha deciso il giudice a margine dell'interrogatorio nei confronti di Romualdo Montagnola, difeso dall'avvocato Gianmarco Conca. Il 34enne ha voluto rilasciare spontanee dichiarazioni per i due episodi avvenuti prima a Borgo Carso in un ristorante e a seguire lo scorso 29 novembre nell'esercizio commerciale di via della Stazione, arrivando a chiedere scusa.

Era stata la polizia - sulla scorta anche di una dettagliata indagine - a risalire all'uomo inchiodato da una serie di elementi che hanno permesso di risalire alla sua identità. Nel provvedimento restrittivo gli inquirenti sottolineano un aspetto molto importante: l'indagato aveva ammesso i fatti ricostruendo anche le fasi antecedenti. Inoltre all'esito delle analisi compiute sulle bottiglie di birra a poca distanza dalla cassa, sono state rilevate delle impronte che corrispondono a quelle dell'indagato. Inoltre la violenza esercitata dal 34enne - ha aggiunto il pm - nei confronti della cassiera ha proceduto la sottrazione del denaro, configurando in questo modo gli estremi di una rapina.