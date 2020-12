Si può guarire dal Coronavirus anche all'età di 95 anni, ne è la dimostrazione una donna di Latina della quale non facciamo il nome per questioni di privacy per scelta dei familiari. La sua storia merita però di essere raccontata, per rendere onore a una sanità che funziona, ma anche e soprattutto per sottolineare la tenacia di una donna che giorno dopo giorno trasmette alla propria famiglia la forza per andare avanti.

Superare la malattia per lei non è stato assolutamente facile, vissuta con una sintomatologia piuttosto preoccupante, come le crisi respiratorie che ancora oggi le richiedono l'impiego dell'ossigeno supplementare. Ha superato la malattia tirando fuori la forza della donna d'altri tempi quale è, confortata dal calore dei familiari che vivono con lei. Perché non è stata trasferita in una struttura ospedaliera: ha superato il contagio assistita dai figli, con il monitoraggio assicurato sia dal suo medico curante che direttamente dall'Asl di Latina con la telemedicina attraverso l'applicazione "Lazio Doctor Covid". E dopo trenta giorni di malattia, è risultata finalmente negativa.

Ora che le sue condizioni sono migliorate, ha voluto che la notizia della sua guarigione fosse di dominio pubblico per lanciare un messaggio di auguri a tutti gli ammalati, in vista del Natale, affinché possano guarire presto, superando questa grande prova che la vita ha messo loro davanti.