i Carabinieri della stazione di Formia al termine di mirata attività investigativa, hanno denunciato a piede libero per "omicidio colposo" tre sanitari, in servizio presso locale casa privata di cura "Casa del Sole",. I tre erano stati denunciati da un cittadino di Roma il 09 dicembre scorso, quali responsabili della morte della propria coniuge.

La donna era stata trasferita per un aggravamento delle condizioni a seguito di intervento chirurgico presso quella struttura lo scorso 12 novembre ad opera dei predetti. La salma è stata trasportata presso l'ospedale "Santa Scolastica " di Cassino in attesa dell'esame autoptico. La documentazione sanitaria sottoposta a sequestro come disposto dalla competente autorità giudiziaria