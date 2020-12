E' il secondo intervento di questo genere in poche ore effettuato dai militari contro la ricettazione di auto.

I carabinieri di Campoverde coadiuvati dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Aprilia hanno deferito, in stato di libertà, per "ricettazione" B.C.39enne e S.F.18enne, poiché sorpresi, nei pressi di un garage, mentre scaricavano da un furgone alcuni pezzi di autovetture, di probabile provenienza furtiva, durante la perquisizione si rinvenivano numerosi parti di autovetture.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli