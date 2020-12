Sono 167 i nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Latina. Lo comunica la Asl col bollettino quotidiano all'interno del quale, poi, c'è il numero zero accanto al numero di morti e guariti nelle ultime 24 ore. Insomma, bene e male insieme. Dopo la stangata di nove decessi e 217 casi positivi, il Coronavirus Covid-19 rallenta di nuovo la pressione sulla nostra provincia con 167 contagi e nessuna vittima. Una conferma di quanto sia altalenante questa fase della pandemia anche a livello territoriale. La Asl di Latina ha anche reso noto che non si sono registrati nuovi guariti dopo i 22 di ieri. Tra i Comuni restano sotto stretta osservazione il capoluogo e Aprilia, anche oggi al vertice con rispettivamente con 37 e 33 casi positivi.

Questo il dettaglio Comune per Comune

37 Latina

33 Aprilia

16 Formia

12 Minturno

9 Gaeta

8 Terracina

7 Sermoneta

7 Fondi

5 Cori

5 Pontinia

5 Sezze

4 Cisterna

4 Sabaudia

3 Castelforte

2 Santi Cosma e Damiano

2 Spigno Saturnia

1 Itri

1 Maenza

1 Norma

1 Priverno

1 Prossedi

1 Rocca Massima

1 San Felice Circeo

1 Ventotene.