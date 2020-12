Un incidente stradale si è registrato nel pomeriggio di oggi lungo la strada che collega Borgo Montello e Le Ferriere. In circostanze al vaglio della Polizia Locale due automobili si sono scontrate frontalmente in un tratto di rettilineo della strada Le Ferriere che precede il cimitero, poco fuori Borgo Montello.

A causa della violenza dell'impatto tra due vetture, una Hyundai i10 e una Renault Twingo, la prima si è ribaltata su un fianco: entrambi gli automobilisti hanno richiesto i soccorsi delle ambulanze del servizio 118 che li hanno trasportati in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso, comunque in condizioni non gravi. Non sono mancati disagi per la viabilità durante i rilievi, fino alla rimozione dei veicoli che occupavano la carreggiata.