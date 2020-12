Grave incidente sulla Cisterna Campoleone, nel territorio comunale di Lanuvio. Due vetture, di cui una minicar, si sono scontrate per cause ancora al vaglio degli agenti della Polizia locale di Lanuvio si sono scontrate all'altezza dell'incrocio con via Astura di via Cisternense.

Secondo una prima ipotesi, la Mercedes, condotta da un 26enne, avrebbe tentato un sorpasso proprio mentre il 17enne al volante della minicar ha svoltato a sinistra. L'impatto per la minicar è stato devastante. Il ragazzino soccorso dal 118 è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso di Aprilia e sottoposta ad immediata Tac. Nel frattempo sul luogo dell'incidente sono giunti gli agenti diretti dal comandante Maurizio Doretto per i rilievi per mettere in sicurezza la strada