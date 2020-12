Questa mattina gli Agenti della Polizia Ferroviaria di Formia hanno soccorso un italiano di 38 anni, con difficoltà di deambulazione, che, nell'attraversare i binari, è caduto sulla sede ferroviaria pochi istanti prima del sopraggiungere di un treno.

I poliziotti, che a distanza hanno assistito alla scena, si sono portati velocemente in suo soccorso sollevando l'uomo dalla massicciata e mettendolo in salvo sul marciapiede. Il gesto, che poteva avere tragiche conseguenze, è costato al viaggiatore una sanzione amministrativa per l'attraversamento irregolare dei binari.