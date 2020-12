Il Coronavirus Covid-19 non guarda in faccia a nessuno. Nemmeno agli ordini religiosi. Un'ulteriore conferma è arrivata ieri, quando in tarda serata si è diffusa la notizia della positività di alcune suore di un convento di Pontinia. Una decina le monache che hanno scoperto di aver contratto il virus dopo aver effettuato il tampone di prassi al ritorno da un ritiro spirituale fuori provincia. E adesso spetterà alla Asl di Latina, che molto probabilmente renderà nota la vicenda soltanto oggi, ricostruire il link epidemiologico per avere un quadro complessivo della situazione. Di fatto siamo di fronte a un focolaio. Le suore si sono recate da Pontinia in un convento di Civita di Bagnoregio, il paese del viterbese dove nei giorni scorsi si erano registrati diversi casi positivi, e lì sono state contagiate dando vita a un vero e proprio cluster alla luce della stessa sorte toccata a diverse consorelle provenienti da altre zone d'Italia.