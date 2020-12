E' stata una scena sicuramente surreale quella che ieri sera i poliziotti della Stradale si sono trovati di fronte al momento in cui hanno imposto l'alt ad una vettura che procedeva su via Tavolato, nel Comune di Pontinia. L'uomo, di nazionalità rumena, è sceso dall'abitacolo ma era talmente ubriaco da non riuscire nemmeno a reggersi in piedi e camminare. Immediato è scattato l'alcol test da parte degli agenti che ha dato l'esito atteso, rilevando un un tasso alcolemico pari a 2,94 g/l e 3,07 g/l. E' scattata la revoca della patente, mentre il veicolo è stato affidato ad una persona di fiducia.

L'operazione rientra in un più ampio programma di controllo sulle strade che verrà effettuato durante le festività natalizia da parte degli agenti della Polizia di Stato appartenenti alla Sezione Polizia Stradale di Latina, unitamente ai colleghi dei Distaccamenti di Aprilia, Terracina e Formia che hanno aderito, in questi giorni di dicembre, all'iniziativa denominata "Alcohol&Drugs", coordinata da Roadpol (la rete europea di polizia stradale) che prevede l'effettuazione, da parte delle polizie stradali europee, di controlli su alcool e droga in strada, in qualsiasi momento del giorno e della notte, al fine di porre in essere una campagna di prevenzione e repressione finalizzata ad accrescere la consapevolezza dei pericoli legati all'assunzione di alcol e/o di droghe prima di mettersi alla guida.