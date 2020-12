Un pomeriggio con alcuni amici al Parco De Curtis ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Il piccolo Gianluca di nove anni è stato aggredito da un pitbull mentre giocava in bicicletta con il fratellino ed altri suoi coetanei. Diverse escoriazioni ed una grossa ferita che ha richiesto una sutura chirurgica di ben tre punti. Ma non solo. Ora il bambino dovrà sottoporsi al ciclo di antirabbia in quanto il padrone del cane - dalla descrizione fatta da alcuni presenti pare si tratti di una giovane donna - è scappato subito dopo l'accaduto.

Da qui un appello urgente del papà del ragazzino affinchè la donna si faccia viva quanto prima per riferire se l'animale ha fatto i vaccini richiesti dal servizio veterinario dell'Asl, soprattutto l'antirabbia, in modo da evitare al bambino la terapia.

Ma andiamo per gradi. Nel pomeriggio di sabato il gruppo di ragazzini si è recato a giocare nell'area verde che si trova sul lungomare di Gianola.

Ad un certo punto - secondo le testimonianze di molte persone che si trovavano lì - è arrivata una giovane donna con una Smart bianca, vestita di nero e con un cappello, con un pitbull, senza guinzaglio. Dai racconti di coloro che hanno parlato con la signora il cane ha circa dieci mesi. Alla vista dei bambini in bici, il cucciolo ha pensato di unirsi al gioco dei piccoli ed ha cominciato a rincorrerli, afferrando alcuni per le scarpe. Ad un certo punto il cane ha azzannato il calzino di Gianluca. Il piccolo molto spaventato ha strillato ed il pitbull ha addentato la scarpa, bucandola e mordendo il piede del bambino. Il giovane è caduto a terra ed ha cominciato ad urlare. Dal racconto del bambino e di altri, la donna a quel punto si è avvicinata, ma quando ha visto il bambino sanguinante pare si sia dileguata senza lasciare traccia. Il fratello più grande di Gianluca ha subito chiamato il padre che è giunto al Parco immediatamente, abitando lì vicino. Vista la ferita, rapida la corsa al pronto soccorso dell'ospedale Dono Svizzero di Formia, dove il bambino è stato affidato alle cure dei sanitari: sono stati necessari tre punti di sutura al piede.