È tornato in libertà Giuseppe Sola, il 56enne di Santi Cosma e Damiano arrestato sabato scorso dai Carabinieri della Compagnia di Formia con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti e di armi. Al termine dell'udienza di convalida il Gip del Tribunale di Cassino Salvatore Scalera ha convalidato l'arresto ed ha disposto la scarcerazione dell'indagato senza alcuna restrizione. L'avvocato Anna Marciano, difensore del 56enne sancosimese, ha rimarcato che la sostanza stupefacente ritrovata nell'abitazione del suo assistito era per uso personale ed inoltre non c'erano tutti gli elementi per stabilire che il Sola potesse effettivamente spacciare la droga. Come si ricorderà l'uomo era stato arrestato perché i militari dell' Arma hanno trovato nei pressi della sua abitazione 55,6 grammi di droga opportunamente celati. Nel corso della perquisizione furono trovate anche un bilancino, una pistola e munizioni. Così il magistrato di turno del Tribunale di Cassino ha disposto gli arresti domiciliari dove l'indagato è rimasto sino al termine dell'udienza di convalida.