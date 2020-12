Un gravissimo incidente stradale si è verificato questa mattina sulla Pontina, all'altezza del tratto stradale tra via Strampelli e l'uscita per via Pontina Vecchia, tra i comuni di Aprilia e Pomezia all'altezza del km 33. A quanto pare ci sarebbe una vittima, più precisamente una persone rimasta uccisa da un investimento. Sul posto i soccorsi e gli uomini della Polizia Stradale di Aprilia per i rilevamenti. La carreggiata è stata ridotta in direzione nord, verso la Capitale, con il traffico che è andato naturalmente in tilt visto l'orario.