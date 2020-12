È un uomo di 40 anni residente a Cisterna di Latina la vittima dell'investimento avvenuto questa mattina poco dopo le 5:30 lungo la via Pontina all'altezza di Pomezia. Secondo la prima ricostruzione dei fatti effettuata dagli agenti della polizia stradale di Aprilia intervenuti sul posto, l'uomo sarebbe rimasto fermo sulla corsia di destra a causa di un guasto alla propria vettura e sarebbe quindi sceso e per cercare di capire cosa non funzionasse. A quel punto sarebbe avvenuto l'investimento. La 148 in direzione della capitale è stata chiusa all'altezza della via Laurentina e per ore si sono registrati code e disagi oltre che sulla Pontina anche su tutte le altre strade dirette verso Roma. I cui conducenti appena accortisi di aver travolto la vittima, si sono fermati e hanno richiesto l'intervento del 118. Il personale medico giunto al km 33 della Pontina non ho potuto far altro che tentare un disperato tentativo di rianimazione sul posto rivelatosi però inutile. Nel frattempo è stata riaperta, grazie al lavoro degli uomini dell'Anas, la carreggiata che era stata chiusa.