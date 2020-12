Emergono nuovi dettagli riguardo alla tragedia che si è consumata all'alba di oggi sulla Pontina, al km 33, dove Christian Ricci, classe 1979 di Cisterna, è andato incontro alla morte, travolto mentre era a piedi da due automobili che transitavano nel tratto compreso tra via Strampelli e via Pontina Vecchia. Dalle rilevazioni effettuate dalla Polizia Stradale, infatti, pare che la vittima sia stata ritrovata a quasi 2 km di distanza dalla vettura in panne e non appena scesa dall'abitacolo avrebbe camminato lungo la 148 per arrivare all'altezza del distributore Agip. Poi è andato incontro al tragico destino mentre attraversava per raggiungere l'area di sosta, probabilmente per chiedere aiuto. E' stato travolto da un'auto e poi subito da un'atra che lo ha trascinato per qualche metro. Sono stati subito allertati i soccorsi ma non c'è stato nulla da fare.

Christian Ricci faceva l'operaio a Pomezia, proprio a pochi chilometri da dove si è consumata la tragedia. Una persona moto conosciuta in città.