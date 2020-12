È stato arrestato dagli agneti della Squadra Volante L.D.B., 27enne, trovato in possesso di un'enorme quantitativo di cocaina. L'arresto è avvenuto questa mattina, a seguito di un sospettoso via vai in un'abitazione popolare del Quartiere Nicolosi che ha catturato l'attenzione dei poliziotti.

Gli agenti hanno bloccato un uomo che stava uscendo dall'edificio, trovandolo in possesso di una dose che ha confessato di aver acquistato in un appartamento dello stesso stabile. Gli agenti hanno così fatto irruzione nell'appartamento di L.D.B., che alla vista dei poliziotti non ha opposto resistenza. All'interno della casa gli agenti hanno trovato 1,5 chili di cocaina e materiale per il confezionamento della droga. Inoltre, durante la perquisizione, gli agenti hanno individuato e segnalato un secondo acquirente.

Lo spacciatore, invece, incensurato e insospettabile, è stato tratto in arresto.