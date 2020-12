E' tornata a casa da donna libera Beatrice Zagaria, 65 anni, sorella maggiore del più famoso Michele, a Casapesenna in provincia di Caserta.

Ha trascorso tutto il lungo periodo degli arresti domiciliari a Latina e nessuno aveva mai accostato quella signora di mezza età tranquilla e sempre a casa come la sorella di quello che ancora oggi viene considerato il capo temuto del clan dei casalesi, l'uomo che è riuscito più volte a beffare gli investigatori grazie alle straordinarie coperture che aveva nel suo mandamento, nel cuore dell'agro aversano.

La signora Bea (come tutti la chiamano), invece, non usciva di casa perché non poteva e ha scelto comunque la massima discrezione. Doveva trascorrere quel periodo fuori dalla Campania. Ha terminato di scontare la pena comminata in Appello: 3 anni di reclusione per ricettazione aggravata dalla finalità mafiosa.