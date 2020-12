Gli ultimi arresti della Polizia, per ultimo quello di giovedì, rappresentano ormai la prova che una parte importante della rete dello spaccio, in città, viene gestita da una nuova generazione di pusher e trafficanti di droga, giovani emergenti che si sono fatti le ossa negli ultimi anni e non si sono fatti trovare impreparati quando è arrivato il momento di colmare i vuoti lasciati dagli arresti e dalle pesanti condanne arrivato con le inchieste che hanno ridisegnati gli assetti della criminalità pontina. Giovani o persino giovanissimi legati ai nomi importanti della mala.



Le ultime operazioni portate a termine dalla Squadra Volante attraverso una capillare attività di controllo del territorio, un'azione decisa pianificata su impulso del questore Michele Maria Spina, ha spalancato le porte a nuovi scenari investigativi, non del tutto inediti. I giovani che gestiscono il traffico e lo spaccio di droga nel capoluogo, non sono proprio tutti sconosciuti agli investigatori. E gli esordienti, comunque, finiscono quasi sempre per rivelare più di qualche contatto con i sodalizi emergenti. In ogni caso il business degli stupefacenti continua ad allettare i ragazzi, soprattutto l'ambizione di guadagni facili.