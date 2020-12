Nei giorni precedenti altri tre dipendenti erano risultati positivi, ma prontamente messi in quarantena.

Nell'ordinanza il primo cittadino ha disposto la sanificazione degli uffici del municipio ed ha annunciato che la prossima settimana tutti gli impiegati saranno sottoposti ad un ulteriore tampone. Disposto l'isolamento anche per i colleghi e le persone che erano entrate in contatto con la dipendente.

Chiuso al pubblico il comune di Minturno per la giornata di lunedì prossimo. Lo ha stabilito il sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli in seguito alla positività di una impiegata comunale.

