Momenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri nel centro artigianale L'Arco di via Maira, nella zona di via Piave, dove un'automobile è stata danneggiata dalle fiamme in circostanze poco chiare, o meglio sospette. La vettura era parcheggiata all'inizio della galleria centrale del complesso immobiliare, sul lato che affaccia sul retro, in un momento in cui c'erano pochi operatori.

Comunque un giovane si è accorto in tempo delle fiamme e ha dato subito l'allarme, dandosi poi da fare nel tentativo di avere ragione delle fiamme utilizzando un estintore e poi un idrante installato in quella zona della struttura. È stato comunque necessario l'intervento dei Vigili del fuoco per domare il rogo e bonificare l'area prima che le fiamme potessero interessare la muratura. I soccorritori non hanno trovato tracce evidenti del dolo, ma la parte anteriore della vettura, una Nissan Note, è stata completamente distrutta dall'incendio.

Per gli accertamenti del caso è intervenuta la Polizia, ma non sono emersi elementi utili a fugare i dubbi iniziali: l'automobile appartiene a una donna impiegata in una delle attività del centro che in quel momento stava lavorando. Aveva parcheggiato la vettura già da diverse ore, nel primo pomeriggio, e non aveva riscontrato anomalie. Gli agenti si sono attivati per verificare la presenza di telecamere di video sorveglianza utili a verificare l'accaduto.