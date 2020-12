Un grave incidente stradale si è registrato stamattina alle porte di Latina, in prossimità della rotatoria tra via Piave e via Vespucci. In circostanze al vaglio della Polizia Locale, una Mini Cooper,con una famiglia a bordo, e una Audi A6 sono entrate in collisione mentre procedevano nella stessa direzione, verso il centro città da Borgo Piave. Dopo il primo impatto, la Mini ha deviato la propria marcia verso destra, finendo contro un pilone della media tensione.

A causa del violento scontro, l'automobilista è rimasto incastrato nell'abitacolo ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco con un soccorso che si è rivelato piuttosto complesso e delicato a causa delle ferite riportate dall'uomo agli arti inferiori. Mentre quest'ultimo è stato trasportato d'urgenza in ospedale, moglie e figli piccoli erano usciti da soli dell'abitacolo e sono stati trasportati in pronto soccorso in condizioni non gravi, con una serie di contusioni e abrasioni. Illesi invece l'uomo e il figlio piccolo che viaggiavano a bordo dell'Audi. Non sono mancati disagi per la viabilità che comunque non era intensa a quell'ora.