Un unico decesso nel report quotidiano della Asl, si tratta di un cittadino 85enne di Cori.

Questo il messaggio del sindaco Mauro De Lillis: "E' venuto a mancare l'ingegnere Sandro Bauco, nativo di Cori, viveva a Latina, dove si era affermato come uno dei tecnici di punta della nostra provincia, che nel secondo dopoguerra si era fatto strada come uno dei professionisti di Cori tra i più apprezzati nel capoluogo. Fortissimo sempre il suo legame con la nostra città, dove per oltre trent'anni ha collaborato come tecnico e consulente firmando molte opere pubbliche del nostro territorio su incarico del comune e anche dell'ospedale e della nostra USL quanto questa operava. Le sue doti: grande competenza, affidabilità, umanità, capacità relazionali - in materia edilizia un punto di riferimento certo e autorevole. Alla sua famiglia le più sentite condoglianze mie e di tutta l'amministrazione civica".