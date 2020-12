Sotto osservazione il Comune di Minturno per il rischio di contagio per alcuni dipendenti e chiusura del plesso scolastico Cristoforo Sparagna di Scauri. Queste le novità delle ultime ore a Minturno, per i casi di coronavirus che sono stati individuati. Dopo il sospetto caso di una dipendente comunale, ieri altri tre impiegati avrebbero manifestato dei sintomi; due di loro hanno accusato stati febbrili ed un'altra avrebbe sofferto di fastidi alla gola.

Tutti e tre sarebbero stati a contatto con la prima dipendente e quindi c'è il concreto rischio di ulteriori contagi. Una situazione che tanto potrebbe risolversi senza ulteriori sviluppi, ma che potrebbe anche far emergere altri contagi. Sabato scorso e ieri gli uffici municipali di piazza Portanova sono stati sanificati, mentre questa mattina tutti i dipendenti saranno sottoposti a tamponi. Una situazione che desta preoccupazione, anche perché nell'ufficio dove si è registrato il contagio si recano spesso anche alcuni amministratori.

Ed infatti anche questi ultimi saranno sottoposti oggi ad altri tamponi. Il palazzo municipale minturnese, purtroppo, non è nuovo ad episodi di positività al test anticovid. Infatti si sono verificati altri quattro casi riguardanti tre impiegati ed una collaboratrice, che hanno già trascorso il periodo di quarantena e sono già risultati negativi al test. Non è tutto in quanto il sindaco Gerardo Stefanelli, con un'ordinanza, ha disposto la chiusura, per oggi, della scuola Cristoforo Sparagna di via Cistrelli a Scauri, con conseguente sospensione delle attività didattiche in sede. Il provvedimento è stato adottato in quanto sono stati accertati, dagli organi preposti, due casi di positività al tampone Covid-19 nel plesso scaurese. Disposta anche la sanificazione dei locali che sarà effettuata nella giornata di oggi.