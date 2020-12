"Le persone che nei 14 giorni antecedenti alla data odierna hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente l'avvenuto ingresso nel territorio nazionale contattando il Dipartimento di Prevenzione della ASL all'indirizzo mail ukcovid19@ausl.latina.it fornendo i propri dati anagrafici e attestando il rientro tramite carta d'imbarco o ricevuta di prenotazione del volo. I soggetti suddetti, fino all'esito del tampone, sono obbligati a rimanere in isolamento precauzionale", si legge nella nota della Asl

Obbligo di quarantena per tutte le persone che sono rientrate dall'Inghilterra negli ultimi 14 giorni. E' quanto disposto dalla Asl di Latina che invita i cittadini in questione a rispettare le disposizioni fino all'esecuzione di un tampone.

