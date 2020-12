Sei positivi all'interno del comune di Minturno: questo il bilancio parziale del primo giro di tamponi che sono stati effettuati ieri in municipio per una parte del personale. Purtroppo, dopo il caso isolato al quale avevamo fatto cenno l'altro giorno, ne sono seguiti altri e riguardano operatori che, nei giorni, scorsi sono stati a contatto con la stessa risultata positiva. Il resto dei dipendenti "tamponati" è risultato negativo, così come il sindaco Gerardo Stefanelli e un assessore, che si sono sottoposti al test ieri mattina. Oggi è previsto il secondo giro di tamponi sul resto del personale comunale, ma anche gli amministratori potranno sottoporsi al test, recandosi nel laboratorio di Marina di Minturno che sta effettuando tutti gli esami del personale che opera nella casa comunale. Test che si rendono necessari, visto che gli stessi amministratori avrebbero avuto contatti con gli impiegati contagiati, alcuni dei quali hanno accusato anche stati febbrili.

Come avevamo scritto ieri c'è il timore di un focolaio all'interno del palazzo municipale e l'augurio è che oggi risultino tutti negativi tutti coloro che si sottoporranno al test. Da ieri intanto, sempre per l'emergenza Covid, gli uffici comunali del servizio numero tre sono chiusi al pubblico, che potrà di nuovo accedervi dall'11 gennaio, previo appuntamento. Per quanto riguarda il bollettino di ieri sono altre undici le persone contagiate residenti sul territorio di Minturno, dove il numero complessivo sta assumendo cifre rilevanti. Infatti con gli undici di ieri, i positivi, dall'inizio della pandemia, si avviano verso i cinquecento casi (465 per l'esattezza). Un numero preoccupante come ha affermato ieri lo stesso sindaco minturnese Gerardo Stefanelli. «Il bollettino di ieri della Asl - ha affermato il primo cittadino - ha contato undici nuovi positivi nel Comune di Minturno. In realtà è da giorni che notiamo molte, troppe, positività sul territorio comunale: è il segno che il virus ha ripreso a correre velocemente. Proprio per questo bisogna avere atteggiamenti di grande prudenza e attenzione, soprattutto nei prossimi giorni. Abbiamo riscontrato alcune positività anche nella casa comunale; dopo aver attivato tutti i protocolli sanitari, abbiamo avviato un'altra campagna di screening su tutti i dipendenti». Lo stesso sindaco ha poi annunciato la disponibilità di una struttura comunale per l'effettuazione di tamponi. «Infatti - ha aggiunto - abbiamo messo a disposizione dei medici di medicina generale la struttura dell'Arena Mallozzi, a Scauri, per poter effettuare tamponi rapidi ai propri assistiti. Intanto ieri l'Ema ha dato l'autorizzazione al vaccino contro il Covid - ha concluso Stefanelli - Bisogna far presto».