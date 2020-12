Prosegue l'attività di contrasto della Polizia Stradale di Latina, Aprilia, Terracina e Formia alla guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti attraverso continui controlli in strada. Durante tali verifiche, ieri pomeriggio, verso le ore 15, gli agenti procedevano al controllo sulla Pontina di un autocarro, il cui conducente percorreva tale direttrice tenendo una velocità non commisurata alle condizioni plano-altimetriche e di visibilità.

Una volta fermato, l'uomo - di nazionalità italiana - si rivolgeva agli agenti con voce altalenante, sbalzi d'umore e con alito fortemente vinoso. Pertanto, gli operatori lo sottoponevano al controllo con etilometro, le cui due prove previste normativamente davano come esito, rispettivamente, un tasso alcolemico pari a 1,33 g/l e 1,26 g/l.

Quindi, la patente gli veniva immediatamente ritirata, l'autovettura veniva affidata a persona di fiducia della persona sanzionata e veniva elevato ulteriore verbale al CDS con contestazione dell'art.141/3° e 8° (velocità elevata e non commisurata). Tali verifiche proseguiranno durante tutto il periodo delle prossime festività natalizie.