Nei giorni scorsi quello dei furti nelle abitazioni era stato un tema tornato prepotentemente d'attualità e soprattutto sui Social erano state diverse le segnalazioni, alcune delle quali particolarmente dettagliate, anche grazie all'utilizzo di telecamere di videosorveglianza private che avevano ripreso alcuni fotogrammi degli atti criminali. Queste immagini, stando a quanto si è riusciti ad apprendere, sarebbero arrivate anche sui tavoli degli inquirenti, che avrebbero iniziato una precisa operazione di indagine che, anche grazie alle testimonianze raccolte da appartenenti alle Forze dell'Ordine e cittadini vigili nell'attenzionare persone e movimenti non consoni, oggi probabilmente sono giunte a conclusione con il fermo di tre soggetti.

Uno di loro sarebbe stato intercettato nella zona di Porta Romana a bordo della stessa autovettura utilizzata per compiere i reati nelle scorse settimane. La stessa auto, da successive e accurate indagini, sarebbe risultata intestata ad un uomo di Roma, anche se non sono stati forniti dettagli rispetto alla sua posizione all'interno dell'organizzazione o se si tratti di una vittima di un furto del mezzo.

Potrebbero scattare presto le manette ai polsi di 3 persone ritenute responsabili di alcuni furti perpetrati nei giorni scorsi a Sezze, alcuni dei quali messi a segno in pieno giorno. Questa mattina, infatti, i Carabinieri della locale stazione agli ordini del Comandante Salvatore Barbagallo, hanno individuato e fermato tre soggetti riconducibili agli eventi criminosi che hanno interessato alcune abitazioni del paese.

