Sono 1288 i nuovi casi positivi al Coronavirus nel Lazio. Sono i dati forniti da Salute Lazio, che comunica che i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 13 mila. Ci sono inoltre 56 morti e 1775 guariti. "Diminuiscono i casi e le terapie intensive mentre sono in aumento i decessi, purtroppo – afferma l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato – Il rapporto tra tamponi e positivi è al 9%. Sono favorevole alla scelta dello Spallanzani di effettuare su una infermiera il primo vaccino anti Covid, un gesto simbolico di attenzione a chi sta tutti i giorni in prima linea , senza clamori, al servizio del cittadino."

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli