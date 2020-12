L'uomo, soprattutto quando era sotto l'effetto di alcool e di sostanze stupefacenti, si rendeva protagonista di reiterati episodi in cui, anche in presenza del figlio di appena 3 anni, costringeva moglie e figlio a un regime di vita particolarmente vessatorio e tale da rendere impossibile ogni forma di civile convivenza.

Il provvedimento del GIP di Latina scaturisce da un dettagliato rapporto redatto dagli uomini dello stesso reparto investigativo che avevano raccolto le allarmanti dichiarazioni della parte offesa, ex convivente, la quale aveva denunciato come da circa tre anni fosse vittima di continue angherie sia fisiche che verbali.

Questa mattina, personale della Squadra Mobile pontina ha dato esecuzione all'Ordinanza di Applicazione della Misura di Custodia degli arresti domiciliari disposta dal GIP presso il Tribunale di Latina, dott.ssa Giorgia CASTRIOTA, nei confronti di V.L., classe 76 e residente in provincia di Ferrara.

