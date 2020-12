"Si è dunque concluso positivamente un percorso che ha visto impegnati in un importante lavoro di squadra operatori sociali, sanitari e Forze dell'ordine per garantire la sicurezza sanitaria della nostra comunità dando vita a un servizio innovativo e complesso dimostrandone l'utilità e soprattutto la sostenibilità. Il diritto alla salute è un diritto universale che va riconosciuto a tutti e tutte anche quando sembra che l'impresa sia impossibile", afferma l'assessore comunale alle politiche sociali Patrizia Ciccarelli.

Anche gli ultimi ospiti senza dimora dell'albergo Covid di Latina Scalo sono risultati negativi all'ultimo tampone molecolare e pertanto sono stati dimessi nella serata di ieri, 22 dicembre. Sono stati ospitati nel dormitorio invernale presso i locali dell'Istituto del Preziosissimo Sangue di Viale XXIV Maggio. Anche gli operatori del Pronto Intervento Sociale, dei due dormitori comunali e del presidio nell'albergo COVID sono risultati negativi nell'ultimo controllo effettuato, a riprova del fatto che tutti stanno operando in sicurezza e nel rispetto di procedure che si stanno rivelando adeguate.

