Grave incidente questa mattina su via Lungobotte a Pontinia. La dinamica dell'accaduto è al vaglio della polizia stradale di Latina. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, due veicoli erano in sosta lungo la strada per far scendere da una delle auto e far salire sull'altra vettura una bimba di tre anni.

Nel mentre, un'altra automobile – per cause in corso di ricostruzione – ha urtato violentemente i veicoli in sosta a bordo strada. Una delle due donne, 60 anni e del posto, pare che sia rimasta schiacciata tra i veicoli. È stata trasportata d'urgenza al Santa Maria Goretti di Latina e pare che versi in gravi condizioni.