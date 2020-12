Stanno per partire le operazioni di distribuzione su tutto il territorio nazionale del vaccino Anti Covid prodotto dalla Pfizer con le prime 9750 dosi destinate all'Italia. Il 26 verranno consegnate a Roma presso l'ospedale Spallanzani e da li distribuite in tutte le regioni italiane. Come ampiamente annunciato è stato chiesto il supporto delle forze armate per queste delicate operazioni, per far si di partire con il "Vaccine day" europeo del 27 dicembre.

Il Tenente Colonnello Elio Manes, di Formia, è stato destinato a coadiuvare il Commissario Arcuri in qualità di Ufficiale di collegamento della Difesa.

Una grande carriera già percorsa quella del formiano Manes. E' stato per tre anni Capo Rappresentanza dell'Esercito Italiano presso lo US Army Training and Doctrine Command, Fort Eustis, in Virginia negli States. Passato in seguito al comando del glorioso 6° Battaglione Bersaglieri "Palestro" di Trapani, attualmente ricopre l'incarico di Capo Sezione di Stato Maggiore dell'Ufficio del Capo di Stato Maggiore del Comando Operativo di vertice Interforze.

E' insignito di diverse onorificenze NATO, ONU e nazionali, della prestigiosa Medaglia americana Meritorious Service Medal, della Croce di Bronzo al Merito dell'Esercito e della croce al merito conseguita in Afghanistan.

Un compito delicato attende il nostro concittadino che siamo certi svolgerà con perizia e precisione