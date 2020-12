Nella Asl Roma 3 sono 73 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Otto casi sono ricoveri. Si registrano tre decessi di 78, 78 e 85 anni con patologie. Nella Asl Roma 4 sono 20 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 73 e 84 anni con patologie. Nella Asl Roma 5 sono 64 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 86 anni con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 185 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Trentaquattro i casi con link a casa di riposo San Carlo di Nancy a Frascati dove è in corso l'indagine epidemiologica. Si registrano sette decessi di 67, 73, 73, 74, 77, 81 e 88 anni con patologie.

Coronavirus Lazio, D'Amato: "Oggi su quasi 13mila tamponi nel Lazio (-90) si registrano 946 casi positivi (-342), 44 i decessi (-12) e +1.149 i guariti. Diminuiscono i decessi e i casi dopo due mesi tornano sotto quota mille. Aumentano i ricoveri ma scendono le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 7%. I casi a Roma città scendono sotto quota 400. Pronto il piano vaccini del Lazio, potenziale di 1 milione di somministrazioni al mese. La stima del valore RT è in calo e torna sotto 1. Continua il lieve calo del tasso di occupazione dei posti letto di area medica e intensiva.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli