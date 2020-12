I CONTAGI COMUNE PER COMUNE NELLE ULTIME 24 ORE

RIENTRI DAL REGNO UNITO : Le persone che nei 14 giorni antecedenti alla data odierna hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente l'avvenuto ingresso nel territorio nazionale contattando il Dipartimento di Prevenzione della ASL all'indirizzo mail ukcovid19@ausl.latina.it fornendo i propri dati anagrafici e attestando il rientro tramite carta d'imbarco o ricevuta di prenotazione del volo. I soggetti suddetti, fino all'esito del tampone, sono obbligati a rimanere in isolamento precauzionale

Durante le festività natalizie, gli orari delle postazioni drive-in per le esecuzioni dei test saranno i seguenti: - 24, 26, 31 dicembre 2020 e 6 gennaio 2021 apertura fino alle ore 13:00. - 25 dicembre 2020 e 1 gennaio 2021 chiusura per l'intera giornata. Il 24 dicembre 2020 il drive-in di Latina ICOT chiuderà alle ore 11.00

Nella Asl di Latina sono 120 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 75, 79, 81 e 82 anni con patologie. I quattro decessi sono stati registrati a Aprilia, Cori, Formia e Terracina, I guariti in 24 ore sono stati 150.

