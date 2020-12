Ora, al termine dei lavori di ripristino necessari, l'Ater potrà comunicare al Comune la disponibilità dell'unità abitativa recuperata, affinché venga assegnata agli aventi diritto secondo la graduatoria vigente.

Sull'immobile pendeva infatti un provvedimento amministrativo di decadenza - emesso dal Comune di Latina nel luglio del 2019 nei confronti dell'assegnataria, Sabina De Rosa, moglie di Armando "Lallà" Di Silvio - a fronte di una specifica istanza avanzata dall'Ater. Le operazioni connesse alla liberazione dell'alloggio sono state effettuate alla presenza di agenti della Questura e non hanno fatto registrare alcun problema di ordine e sicurezza pubblica.

Prosegue incessante l'attività di prevenzione e contrasto alle occupazioni abusive di alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte della Polizia di Stato, avviata circa due anni fa con la stipula di un apposito Protocollo d'intesa tra Questura ed Ater. Nella giornata di ieri, un altro alloggio popolare occupato senza titolo, situato nella via Corridoni del quartiere Nicolosi, è rientrato nella disponibilità dell'ente proprietario.

